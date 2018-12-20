Путин: Москва согласовала с Асадом список конституционного комитета Сирии

Россия полностью согласовала с президентом Сирии Башаром Асадом список сирийского Конституционного комитета, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы, как это не покажется странным, согласовали полностью этот список (конституционного комитета Сирии) с президентом Асадом, он дал свои 50 человек и принял участие в формировании (списка) еще 50 человек от гражданского общества. И, несмотря на то, что ему не все там нравится, но тем не менее, он согласился с этим", - сказал В.Путин на большой пресс-конференции в четверг, добавив, что согласие также выразили Иран и Турция.

В.Путин также отметил, что после формирования список был представлен в ООН: "Выяснилось, мне вчера только Лавров об этом докладывал, что вдруг неожиданно с подачи наших партнеров ФРГ, Франции и США, что выжидательную позицию заняли теперь представители ООН - господин де Мистура".

Президент РФ подчеркнул, что ему "непонятно, что там происходит".

"Но, во всяком случае, эта работа, мне хочется в это верить, находится на завершающей стадии. Если не до конца этого года, то в начале следующего, надеюсь, этот список будет согласован и начнется следующий этап урегулирования, именно политический этап урегулирования", - сказал В.Путин.