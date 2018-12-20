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СНГ 20.12.2018 15:05

Путин заявил, что когда-нибудь женится, но не сказал, на ком

Президент России Владимир Путин не исключил, что когда-нибудь женится.

"Как порядочный человек, я когда-то должен буду это сделать", - сказал он на ежегодной большой пресс-конференции, отвечая на вопрос, когда вы женитесь и на ком.

В.Путин не уточнил, кто может стать его избранницей.

Президент поинтересовался у задавшего вопрос журналиста, женат ли он. Получив положительный ответ, В.Путин пошутил: "Он женат и хочет, чтобы мне было так же, как ему".

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, БРАК, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]