SOCAR и BP могут создать СП для строительства в Турции нового нефтехимического комплекса

Компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) и BP договорились оценить планы по созданию совместного предприятия с целью строительства в Турции и управления новым нефтехимическом комплексом, отмечается в совместном заявлении компаний.

«SOCAR и BP в четверг подписали договорные принципы по оценке планов создания СП для строительства в Турции нефтехимического комплекса мирового масштаба и управления им», - указывается в сообщении.

Проект, в частности, предусматривает строительство в районе Алиага, предприятия по производству 1,25 млн тонн в год очищенной терефталевой кислоты (PTA), 840 тыс. тонн параксилола (PX) и 340 тыс. тонн бензола.

PTA является основным сырьем в производстве полиэстера, из которого получают контейнеры для напитков и еды, упаковочные материалы, фото и кинопленку и прочую потребительские товары и продукция промышленного значения.

«После подписания договорных принципов BP и SOCAR Turkiye Enerji (турецкая «дочка» SOCAR - ИФ) начнут совместные работы над проектом нового предприятия. Компании рассчитывают в 2019 году принять окончательное инвестиционное решение по данному проекту и в 2023 году ввести объект в эксплуатацию», - отмечается в заявлении.

«В случае реализации проекта, это будет самый крупный в Западном полушарии комплекс с интегрированным производством PTA, PX и бензола, и самой большой платформой BP по производству ароматических углеводородов после открытого компанией в Чжухай (Zhuhai, Китай) предприятия 20 лет назад», - отметил главный управляющий директор подразделения ароматических углеводородов BP Global Луис Сьерра, слова которого приводятся в пресс-релизе.

По его словам, последние технологии BP и созданный SOCAR НПЗ «STAR» создадут условия для появления нового предприятия, которое будет служить растущим потребностям Турции упаковке из полиэстера и текстильной промышленности. «Мы планируем использовать потенциал BP и SOCAR для строительства и ввода в эксплуатацию объекта с высокой конкурентоспособностью», - подчеркнул он.

В информации отмечается, что последние технологии BP по PTA по сравнению с прочими имеют более низкие капитальные и эксплуатационные расходы.

«Строительство нового комплекса не только увеличит долю SOCAR на турецком рынке, но и снизит импорт этой продукции в страну, что будет способствовать снижению дефицита во внешней торговли», - отметил глава SOCAR Turkiye Enerji Заур Гахраманов.

Ранее З.Гахраманов сообщал, что ввод в строй в Турции нового нефтехимического комплекса приведет к обнулению импорта в эту страну терефталевой кислоты. По его словам, стоимость проекта оценивается в $1,6-2 млрд.

В настоящее время SOCAR Turkiye Enerji (турецкая «дочка» SOCAR) является владельцем контрольного пакета акций (51%) нефтехимического комплекса Турции Petkim Petrokimya Holding. Компания в Турции также построила нефтеперерабатывающий завод «STAR», контейнерный терминал, электростанцию, и занимается также поставками газа на внутренний рынок.

Н.Аббасова