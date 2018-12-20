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СНГ 20.12.2018 15:21

Путин: Россия вынуждена укреплять военную базу в Таджикистане

Россия будет укреплять свою военную базу в Таджикистане, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы вынуждены будем укреплять нашу военную базу в Таджикистане", - сказал В.Путин на большой пресс-конференции в четверг.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я российская военная база - крупнейший военный объект РФ за пределами страны. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, российское военное соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Россия в настоящее время имеет шесть зарубежных военных баз, пять из них в странах "ближнего" зарубежья и одну в Сирии, сообщалось в брошюре "Армия России в сравнении", распространенной Минобороны 18 декабря перед началом расширенного заседания коллеги военного ведомства.

По данным издания, в САР на авиабазе "Хмеймим" дислоцируется 555-я авиагруппа, 7-я военная база - в Абхазии, 4-я военная база - в Южной Осетии, 102-я военная база - в Армении, 201-я военная база - в Таджикистане, 999-я авиабаза - в Киргизии.

19 декабря президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что республика не ведет переговоров об открытии второй российской военной базы (помимо авиабазы "Кант") в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на юге страны. "По-моему одной базы хватит", - подчеркнул С.Жээнбеков он, добавив, что В.Путин уделяет большое внимание обеспечению безопасности, и на этот момент идет расширение авиабазы "Кант".

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Тэги: РОССИЯ, ТАДЖИКИСТАН, БАЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]