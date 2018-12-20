Путин: Россия вынуждена укреплять военную базу в Таджикистане

Россия будет укреплять свою военную базу в Таджикистане, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы вынуждены будем укреплять нашу военную базу в Таджикистане", - сказал В.Путин на большой пресс-конференции в четверг.
Дислоцированная в Таджикистане 201-я российская военная база - крупнейший военный объект РФ за пределами страны. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, российское военное соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.
Россия в настоящее время имеет шесть зарубежных военных баз, пять из них в странах "ближнего" зарубежья и одну в Сирии, сообщалось в брошюре "Армия России в сравнении", распространенной Минобороны 18 декабря перед началом расширенного заседания коллеги военного ведомства.
По данным издания, в САР на авиабазе "Хмеймим" дислоцируется 555-я авиагруппа, 7-я военная база - в Абхазии, 4-я военная база - в Южной Осетии, 102-я военная база - в Армении, 201-я военная база - в Таджикистане, 999-я авиабаза - в Киргизии.
19 декабря президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что республика не ведет переговоров об открытии второй российской военной базы (помимо авиабазы "Кант") в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на юге страны. "По-моему одной базы хватит", - подчеркнул С.Жээнбеков он, добавив, что В.Путин уделяет большое внимание обеспечению безопасности, и на этот момент идет расширение авиабазы "Кант".
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»