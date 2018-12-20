Путин обещает способствовать афганскому урегулированию с участием всех политических сил и этнических групп

Россия будет способствовать афганскому урегулированию на основе диалога всех политических и этнических групп, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Исходим из того, что афганский народ все-таки сможет между собой договориться. Все политические силы, этнические группы смогут найти консенсус. Мы настолько, насколько будем в состоянии, будем способствовать этому процессу, в том числе и развивая экономическое взаимодействие с Афганистаном, принимая участие в различных международных проектах, в таком, например, как ТАПИ (строящийся газопровод из Туркмении в Афганистан, Пакистан и Индию - ИФ)", - сказал В.Путин на большой пресс-конференции в четверг.