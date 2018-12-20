Путин допускает неизбежность переговоров с талибами в Афганистане

Президент РФ Владимир Путин считает неизбежными переговоры с талибами в Афганистане, но необходимо понимать, к чему они приведут.

"Проводятся переговоры с талибами. Но, может быть, это и неизбежно, надо только понять предмет этих переговоров и к чему они приведут", - сказал В.Путин на большой пресс-конференции в четверг.

"Если есть реальная сила, которая контролирует значительную часть территории, с ней надо считаться, но нам тогда нужно делать это открыто, публично, и чтобы было понятно, о чем идет речь", - добавил он.

"Я думаю, что это лежало в основе позиции нашего министерства иностранных дел в ходе дискуссий. Мы не против урегулирования, мы вообще считаем, что оно может быть достигнуто только и исключительно путем договоренностей между всеми сторонами политического процесса в самом Афганистане", - пояснил президент.