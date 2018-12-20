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Дальнее зарубежье 20.12.2018 17:03

Путин допускает неизбежность переговоров с талибами в Афганистане

Президент РФ Владимир Путин считает неизбежными переговоры с талибами в Афганистане, но необходимо понимать, к чему они приведут.

"Проводятся переговоры с талибами. Но, может быть, это и неизбежно, надо только понять предмет этих переговоров и к чему они приведут", - сказал В.Путин на большой пресс-конференции в четверг.

"Если есть реальная сила, которая контролирует значительную часть территории, с ней надо считаться, но нам тогда нужно делать это открыто, публично, и чтобы было понятно, о чем идет речь", - добавил он.

"Я думаю, что это лежало в основе позиции нашего министерства иностранных дел в ходе дискуссий. Мы не против урегулирования, мы вообще считаем, что оно может быть достигнуто только и исключительно путем договоренностей между всеми сторонами политического процесса в самом Афганистане", - пояснил президент.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ТАЛИБЫ, ДИАЛОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]