Азербайджанский и астраханский вузы договорились о сотрудничестве

Институт физиологии им. А.Караева Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) подписал соглашение о сотрудничестве с Астраханским государственным университетом (АГУ), сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Академии наук.
Договоренность о сотрудничестве была достигнута на встрече директора Института физиологии Улдуз Хашимовой с деканом факультета биологии АГУ Еленой Кондратенко.
«Стороны обсудили вопросы ведения научно-исследовательской работы по современным направлениям, подготовки образовательной программы, организации совместных научных конференций, форумов и симпозиумов», - сказано в сообщении.
Е.Кондратенко встретилась также с сотрудниками института и ознакомилась с проводимыми в вузе научными исследованиями.
Р.Бабаев
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