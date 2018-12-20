Азербайджанский и астраханский вузы договорились о сотрудничестве

Институт физиологии им. А.Караева Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) подписал соглашение о сотрудничестве с Астраханским государственным университетом (АГУ), сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Академии наук.

Договоренность о сотрудничестве была достигнута на встрече директора Института физиологии Улдуз Хашимовой с деканом факультета биологии АГУ Еленой Кондратенко.

«Стороны обсудили вопросы ведения научно-исследовательской работы по современным направлениям, подготовки образовательной программы, организации совместных научных конференций, форумов и симпозиумов», - сказано в сообщении.

Е.Кондратенко встретилась также с сотрудниками института и ознакомилась с проводимыми в вузе научными исследованиями.

Р.Бабаев