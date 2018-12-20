Путин заявил, что на следующей неделе встретится с Пашиняном

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Армения должны развивать свои отношения.

"Мы в ближайшее время обсудим все с Пашиняном, который должен приехать на следующей неделе", - сказал он небольшой ежегодной пресс-конференции.

Президент отметил, что Армения была и остаётся стратегическим партнером России.

"Нам нужно развивать то, что есть", - резюмировал В.Путин.