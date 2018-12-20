"Исламское государство" ослаблено, но еще не стерто с карты мира - глава Минобороны Франции

Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли в четверг заявила, что хотя террористическая группировка "Исламское государство" сегодня слаба, но еще не полностью уничтожена.

"ИГ слабо как никогда", - написала министр в своем аккаунте в Twitter.

"Но ИГ не стерто с карты, пущенные корни сохранились. Нужно одержать решительную военную победу над последними очагами этой террористической организации", - отметила Ф.Парли.

Она добавила, что террористы утратили контроль более чем над 90% территории, которую раньше контролировало ИГ.

19 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что США разгромили силы ИГ в Сирии. "Мы победили ИГ в Сирии, и это единственная причина, почему (США - ИФ) находятся там во время президентства Трампа", - написал он на странице в Twitter. Позднее Белый дом обнародовал заявление, согласно которому США начали вывод войск из Сирии.

Вмешательство США в сирийский конфликт началось в 2014 году, тогда возглавляемая американской страной коалиция по борьбе против терроризма нанесла удары по позициям ИГ сначала в Ираке, а затем в Сирии. В октябре 2015 года США разместили 50 американских военных на севере Сирии, которые должны были оказывать помощь в тренировке и координации действий международной коалиции по борьбе с ИГ. Такое решение было принято во время президентства Барака Обамы.

Весной 2016 года Б.Обама санкционировал отправку в Сирию 250 дополнительных бойцов военного спецназа. Спустя примерно полгода США вновь увеличили присутствие своих сил. Возглавлявший тогда Пентагон Эштон Картер в декабре 2017 года заявил, что американский контингент, размещенный в Сирии, включает в себя военных инструкторов, советников и команды по обезвреживанию взрывных устройств.

В дальнейшем число американских военных Сирии продолжило увеличиваться. Согласно оценкам американских СМИ, весной 2018 года там находились около 2 тыс. военнослужащих армии США. В настоящее время войска США находятся на 12 базах и двух аванпостах в Сирии. Большинство из них - на севере страны. Как правило, эти объекты используются для тренировки не поддерживающих Дамаск ополченцев, в основном - курдов.

Согласно открытым данным, четыре подобных объекта расположены в провинции Хасака, шесть в провинции Алеппо, один - в Дейр эз-Зоре, два - в Ракке. В провинции Хомс, близ границы с Ираком, расположена база Эт-Танф, она считается стратегически важной.

В апреле 2018 года в Белом доме заявили, что американская миссия по ликвидации ИГ в Сирии подходит к скорому концу. "Я хочу, чтобы США ушли из Сирии. Я хочу, чтобы наши войска вернулись домой", - сказал Дональд Трамп.