Москва и Лондон одинаково заинтересованы в восстановлении двусторонних отношений - Путин

Российско-британские отношения находятся в тупике, заявил президент РФ Владимир Путин.
"На мой взгляд, российско-британские отношения находятся в тупике, в интересах обеих стран из этого тупика выйти", - сказал В.Путин в ходе большой пресс-конференции.
Он заметил, что Москва заинтересована в полноформатном восстановлении отношений, так же, как и Лондон, в особенности британский бизнес.
Президент рассказал, что британские компании достаточно активно работают в России и хотят продолжать это делать.
В качестве примера он привел компанию BP, которая является флагманом британской экономики и крупнейшим акционером российской нефтегазовой компании "Роснефть".
В.Путин сказал, что британские компании заинтересованы в партнерстве. По его словам, эта тема хоть и не обсуждалась им с премьер-министром Великобритании, но она регулярно затрагивается в бизнес-среде.
По словам российского лидера, в этом году больше всего прямых иностранных инвестиций в Россию поступило именно из Великобритании - 22 млрд долларов.
"Это же о чем-то говорит, правда? Это отчасти репатриация наших капиталов, поскольку их напугали там. Но все-таки заинтересованность очень большая", - сказал В.Путин.
Он выразил надежду, что в конечном итоге "здравый смысл восторжествует".
Азербайджан и Индия подпишут соглашение о взаимной защите инвестиций
Азерэнержи получит 10 млн манатов на капремонт подстанции Гобу
Азербайджан остается для Украины стратегическим партнером - Порошенко
Apple могут запретить продажи iPhone в Германии из-за решения суда по иску Qualcomm
Падение цен на нефть продолжается, Brent торгуется ниже $56 за баррель
В Азербайджане будет создано Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями
В Азербайджане создан Центр управления заповедниками ГТА
Международный альянс «Азербайджан-Украина» учредил медаль в честь Национального героя Азербайджана
ИВ Биласуварского района направит около 3 млн манатов на строительство жилого дома
Азерсу получит 23 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Габалы
Япония выделит около $90 тыс. на строительство системы водоснабжения на юге Азербайджана
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
В Баку презентовали книгу об «Алаш Орде» на азербайджанском языке
AccessBank удостоен наград в двух номинациях
В рамках проекта РИКЦ «Беседы об искусстве» в азербайджанском музее состоялась лекция «Исторические заметки к женскому портрету»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»