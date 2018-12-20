Москва и Лондон одинаково заинтересованы в восстановлении двусторонних отношений - Путин

Российско-британские отношения находятся в тупике, заявил президент РФ Владимир Путин.

"На мой взгляд, российско-британские отношения находятся в тупике, в интересах обеих стран из этого тупика выйти", - сказал В.Путин в ходе большой пресс-конференции.

Он заметил, что Москва заинтересована в полноформатном восстановлении отношений, так же, как и Лондон, в особенности британский бизнес.

Президент рассказал, что британские компании достаточно активно работают в России и хотят продолжать это делать.

В качестве примера он привел компанию BP, которая является флагманом британской экономики и крупнейшим акционером российской нефтегазовой компании "Роснефть".

В.Путин сказал, что британские компании заинтересованы в партнерстве. По его словам, эта тема хоть и не обсуждалась им с премьер-министром Великобритании, но она регулярно затрагивается в бизнес-среде.

По словам российского лидера, в этом году больше всего прямых иностранных инвестиций в Россию поступило именно из Великобритании - 22 млрд долларов.

"Это же о чем-то говорит, правда? Это отчасти репатриация наших капиталов, поскольку их напугали там. Но все-таки заинтересованность очень большая", - сказал В.Путин.

Он выразил надежду, что в конечном итоге "здравый смысл восторжествует".