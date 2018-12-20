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Регион 20.12.2018 17:33

Израиль продолжит противостоять действиям Ирана в Сирии - Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что Израиль продолжит противостоять укреплению позиций Ирана в Сирии, сообщает в четверг газета "Гаарец".

По его словам, Израиль "продолжит действовать агрессивно против попыток Ирана закрепиться в Сирии".

Также Б.Нетаньяху рассказал, что Израиль продолжает операцию по обнаружению и уничтожению тоннелей "Хезболлы", пересекающие ливано-израильскую границу.

"В настоящий момент мы применяем особые средства... для нейтрализации этих тоннелей", - сказал он.

Заявление о противодействии Ирану в Сирии Б.Нетаньяху сделал после того, как Белый дом 19 декабря обнародовал заявление, согласно которому США начали вывод войск из Сирии.

Также 19 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что США разгромили силы группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация) в Сирии.

Иран активно поддерживает сирийские правительственные войска, ведущие борьбу против экстремистов. В частности, в Сирии работают иранские военные советники.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ИРАН, СИРИЯ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]