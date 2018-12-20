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Транспорт и связь 20.12.2018 15:49

Пассажироперевозки в Азербайджане посредством такси в январе-ноябре увеличились на 2,5%

Объем пассажироперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в январе-ноябре 2018 года составил 1 млрд 811,6 млн человек, что на 1,4% больше показателя за аналогичный период 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

В отчетном периоде по железной дороге перевезено 2 млн 516,1 тыс. человек (рост на 12,1%), морским транспортом – 14,5 тыс. человек (спад на 8,9%), воздушным транспортом – 2 млн 233,2 тыс. человек (рост на 2,3%), метро – 209,771 млн человек (рост на 1,1%).

Кроме этого, автомобильным транспортом в январе-ноябре перевезено 1 млрд 597 млн пассажиров (рост на 1,4%). При этом автобусами в указанный период перевезено 1 млрд 532 млн 823,3 тыс. пассажиров (рост на 1,4%), такси – 64 млн 192,5 тыс. человек (рост на 2,5%).

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКИ, ТАКСИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]