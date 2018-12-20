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Дальнее зарубежье 20.12.2018 18:03

В Сенате США планируют обсудить вопрос о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами

На рассмотрение Сената США представлен проект резолюции о признании Вашингтоном суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Авторами документа выступили сенаторы-республиканцы Тед Круз и Том Коттон, сообщили израильские СМИ.

Они отметили, что это первый подобный шаг на уровне Конгресса США.

Голанские высоты до 1967 года являлась частью Сирии. Две трети высот были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны, которая началась в начале июня 1967 года.

В декабре 1981 года парламент Израиля принял закон о распространении израильской юрисдикции на Голанские высоты.

СБ ООН не признал это решение.

Генассамблея ООН неоднократно называла аннексию незаконной и призывала Израиль вернуть Голаны сирийцам.

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Тэги: США, ИЗРАИЛЬ, ГОЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]