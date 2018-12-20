В Сенате США планируют обсудить вопрос о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами

На рассмотрение Сената США представлен проект резолюции о признании Вашингтоном суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Авторами документа выступили сенаторы-республиканцы Тед Круз и Том Коттон, сообщили израильские СМИ.

Они отметили, что это первый подобный шаг на уровне Конгресса США.

Голанские высоты до 1967 года являлась частью Сирии. Две трети высот были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны, которая началась в начале июня 1967 года.

В декабре 1981 года парламент Израиля принял закон о распространении израильской юрисдикции на Голанские высоты.

СБ ООН не признал это решение.

Генассамблея ООН неоднократно называла аннексию незаконной и призывала Израиль вернуть Голаны сирийцам.