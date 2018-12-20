Трамп процитировал сенаторов, одобривших его решение по Сирии

Президент США Дональд Трамп процитировал мнения американских сенаторов-республиканцев Рэнда Пола и Майка Ли, которые поддержали его решение о выводе американских войск из Сирии.

"Я горжусь тем, что президент заявляет о победе в Сирии", - сказал сенатор Рэнд Пол. "Я очень согласен с решением президента. По своей сути это полная противоположность решению Обамы", - сказал сенатор Майк Ли", - написал Д.Трамп в своем аккаунте в Twitter.

Накануне Р.Пол заявил, что рад решению главы государства. "У президента хватило храбрости сказать: "Мы победили в Сирии, и мы возвращаемся домой". Это первый президент за мою жизнь, который действительно это сделал. И именно поэтому президент Трамп отличается от других", - добавил сенатор.

Этот "твит" американского лидера последовал после того, как ранее группа сенаторов США обратилась к Д.Трампу с просьбой пересмотреть решение о выводе американских войск из Сирии.

"Если вы решите довести до конца свое решение о выводе наших войск из Сирии, то любые остатки ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) в Сирии, безусловно, возобновят и усилят свои действия в регионе", - написали законодатели.

Сенаторы также выразили обеспокоенность, что вывод американских войск из Сирии активизирует деятельность двух других "противников" - Ирана и России.

Письмо подписали сенаторы от Республиканской партии Линдси Грэм, Джони Эрнст, Том Коттон, Марко Рубио, а также демократ Джинн Шейхин и независимый политик Ангус Кинг.

19 декабря президент США Д.Трамп заявил, что США разгромили силы группировки "Исламское государство" в Сирии.

"Мы победили ИГ в Сирии, и это единственная причина, почему (США - ИФ) находятся там во время президентства Трампа", - написал он на странице в Twitter.

Позднее Белый дом обнародовал заявление, согласно которому США начали вывод войск из Сирии.

Вмешательство США в сирийский конфликт началось в 2014 году, тогда возглавляемая американской страной коалиция по борьбе против терроризма нанесла удары по позициям ИГ сначала в Ираке, а затем в Сирии.

В октябре 2015 года США разместили 50 американских военных на севере Сирии, которые должны были оказывать помощь в тренировке и координации действий международной коалиции по борьбе с ИГ. Такое решение было принято еще во время президентства Барака Обамы.

Весной 2016 года Б.Обама санкционировал отправку в Сирию 250 дополнительных бойцов военного спецназа. Спустя примерно полгода США вновь увеличили присутствие своих сил. Возглавлявший тогда Пентагон Эштон Картер в декабре 2017 года заявил, что американский контингент, размещенный в Сирии, включает в себя военных инструкторов, советников и команды по обезвреживанию взрывных устройств.

В дальнейшем число американских военных Сирии продолжило увеличиваться. Согласно оценкам американских СМИ, весной этого года там находились около 2 тыс. военнослужащих армии США.

В настоящее время войска США находятся на 12 базах и двух аванпостах в Сирии. Большинство из них - на севере страны. Как правило, эти объекты используются для тренировки не поддерживающих Дамаск ополченцев, в основном - курдов.

Так, согласно открытым данным, четыре подобных объекта расположены в провинции Хасака, шесть в провинции Алеппо, один - в Дейр-эз-Зоре, два - в Ракке. Также в провинции Хомс, близ границы с Ираком, расположена база Эт-Танф. Она считается стратегически важной.

Еще в апреле 2018 года в Белом доме, главой которого тогда уже являлся Дональд Трамп, заявили, что американская миссия по ликвидации ИГ в Сирии "подходит к скорому концу".

"Я хочу, чтобы США ушли из Сирии. Я хочу, чтобы наши войска вернулись домой", - сказал американский лидер.