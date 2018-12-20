AZAL весной 2019г возобновит полеты по маршруту Баку-Астрахань

Азербайджан и астраханская область достигли договоренности о возобновлении воздушного сообщения между Баку и Астраханью, заявил и.о. министра международных и внешнеэкономических связей Астраханской области Денис Афанасьев.

По его словам, полеты планируется начать весной 2019 года.

«Договоренность была достигнута в ходе встречи в Баку врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов с руководством авиакомпании AZAL, которая состоялась по поручению президента Азербайджана. Стороны обсудили детали возможных рейсов Баку-Астрахань, маркетинговую и ценовую политику», - сказал Д.Афанасьев.

По словам Д.Афанасьева, несколько лет назад между Баку и Астраханью существовало авиасообщение, но потом оно было прекращено.

«Это случилось не из-за отсутствия рентабельности перевозок. Произошло это потому, что AZAL на тот момент проводила замену воздушного флота. А после замены у Азербайджанских авиалиний не было возможности выделить несколько лайнеров на астраханское направление. Сейчас такая возможность появилась», - отметил Д.Афанасьев.

В тоже время он подчеркнул, что еще одним фактором, который послужил стимулом для возобновления сотрудничества с AZAL, уход из астраханского аэропорта турецкой авиакомпании Turkish Airlines.

«Турецкая компания была в определенной степени конкурентом для AZAL, так как предлагали пассажирам крупный стамбульский хаб. Оттуда можно было улететь в любом направлении: в Европу, Африку, на Восток. При возобновлении авиасообщения Баку может выступать таким стыковочным аэропортом»,- отметил глава министерства.

Он также сообщил, что сейчас между руководством астраханского аэропорта и AZAL ведется техническое согласование вопросов.

«Предварительно решено, что самолеты из Баку в Астрахань будут летать дважды в неделю. Ценовая политика также обсуждается, есть понимание, что стоимость билетов должна быть приемлемой для астраханцев и конкурентоспособной», - подчеркнул Д.Афанасьев.

Б.Рустамбеков