AZAL весной 2019г возобновит полеты по маршруту Баку-Астрахань

Азербайджан и астраханская область достигли договоренности о возобновлении воздушного сообщения между Баку и Астраханью, заявил и.о. министра международных и внешнеэкономических связей Астраханской области Денис Афанасьев.
По его словам, полеты планируется начать весной 2019 года.
«Договоренность была достигнута в ходе встречи в Баку врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов с руководством авиакомпании AZAL, которая состоялась по поручению президента Азербайджана. Стороны обсудили детали возможных рейсов Баку-Астрахань, маркетинговую и ценовую политику», - сказал Д.Афанасьев.
По словам Д.Афанасьева, несколько лет назад между Баку и Астраханью существовало авиасообщение, но потом оно было прекращено.
«Это случилось не из-за отсутствия рентабельности перевозок. Произошло это потому, что AZAL на тот момент проводила замену воздушного флота. А после замены у Азербайджанских авиалиний не было возможности выделить несколько лайнеров на астраханское направление. Сейчас такая возможность появилась», - отметил Д.Афанасьев.
В тоже время он подчеркнул, что еще одним фактором, который послужил стимулом для возобновления сотрудничества с AZAL, уход из астраханского аэропорта турецкой авиакомпании Turkish Airlines.
«Турецкая компания была в определенной степени конкурентом для AZAL, так как предлагали пассажирам крупный стамбульский хаб. Оттуда можно было улететь в любом направлении: в Европу, Африку, на Восток. При возобновлении авиасообщения Баку может выступать таким стыковочным аэропортом»,- отметил глава министерства.
Он также сообщил, что сейчас между руководством астраханского аэропорта и AZAL ведется техническое согласование вопросов.
«Предварительно решено, что самолеты из Баку в Астрахань будут летать дважды в неделю. Ценовая политика также обсуждается, есть понимание, что стоимость билетов должна быть приемлемой для астраханцев и конкурентоспособной», - подчеркнул Д.Афанасьев.
Б.Рустамбеков
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