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Дальнее зарубежье 20.12.2018 18:24

Британская полиция считает, что работу аэропорта Гатвик нарушили умышленно

Инцидент с запуском беспилотников вблизи аэропорта Гатвик в Лондоне был умышленным, он был направлен на создание помех в работе аэропорта, сообщила полиция графства Суссекс.

"Мы проводим поиски тех, кто управлял дронами, замеченными в Гатвике. Общественная безопасность имеет первостепенное значение, и мы предпримем все доступные действия, чтобы прекратить эти намеренные действия", - заявила полиция графства Сассекс в Twitter.

Также инспектор полиции Джастин Бюртеншоу заявил, что запуск беспилотников является "намеренным действием, направленным на создание помех для работы аэропорта", передает телеканал "Скай ньюс".

В то же время, отмечают в полиции, признаков того, что инцидент связан с терроризмом, нет.

Официальный представитель премьер-министра Великобритании заявил, что Тереза Мэй считает произошедшее "безответственным и совершенно неприемлемым".

Работа лондонского аэропорта Гатвик была приостановлена из-за сообщений о двух беспилотниках, пролетевших вблизи аэропорта.

Аэропорт прекратил работу еще в 21:03 по местному времени в среду (00:03 по мск четверг), затем на короткий промежуток времени аэропорт открылся, а в 3:45 по лондонскому времени (6:45 мск) снова приостановил работу.

В результате рейсы, направлявшиеся в Гатвик, были перенаправлены в другие аэропорты. Многие пассажиры, чьи рейсы должны были вылететь из аэропорта, провели несколько часов в самолетах, но так и не смогли покинуть аэропорт.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, АЭРОПОРТ, ИНЦИДЕНТ, ПОДРОБНОСТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]