Россия будет восстанавливать отношения с США, как только будет готова другая сторона - Путин

Россия готова к восстановлению двусторонних отношений с США в тот самый момент, когда к этому будет готов Вашингтон, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Чтобы там ни происходило, все равно мы должны выстраивать двусторонние отношения (с США), мы к этому готовы. Как только - так сразу. Как только будет готова другая сторона, мы будем это делать", - сказал он на большой пресс-конференции в Москве в четверг.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»