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СНГ 20.12.2018 18:45

Россия будет восстанавливать отношения с США, как только будет готова другая сторона - Путин

Россия готова к восстановлению двусторонних отношений с США в тот самый момент, когда к этому будет готов Вашингтон, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Чтобы там ни происходило, все равно мы должны выстраивать двусторонние отношения (с США), мы к этому готовы. Как только - так сразу. Как только будет готова другая сторона, мы будем это делать", - сказал он на большой пресс-конференции в Москве в четверг.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, США, ВОССТАНОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]