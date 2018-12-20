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Транспорт и связь 20.12.2018 16:34

Астраханский железнодорожный хаб до конца 2018г примет первую партию фруктов и овощей из Азербайджана

Логистический хаб, ориентированный на поставку в РФ фруктов и овощей из Азербайджана, Ирана и Турции, примет первые грузы к концу 2018 года, сообщил и.о. министра международных и внешеэкономических связей Астраханской области Денис Афанасьев на брифинге в четверг.

Созданием железнодорожного хаба в Астраханской области на площади около 50 га совместно с РЖД занимается азербайджанская компания «KDY Logistics».

"KDY Logistics почти завершила подготовительную фазу проекта. Проведены согласования с Азербайджаном, Турцией и Ираном. К концу этого года мы ждем прибытия первой партии продукции железнодорожным транспортом", - сказал Д.Афанасьев.

По его словам, за 2019 год объем поставки грузов через хаб составит около 1 млн тонн, которые прибудут из Азербайджана, Турции и Ирана.

Д.Афанасьев отметил, что в настоящее время поставка овощей и фруктов из указанных стран осуществляется, главным образом, морским путем, что приводит к порче продукции из-за излишней влаги. Перевозка специальным железнодорожным транспортом позволит решить эту проблему.

Н.Аббасова

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Тэги: АСТРАХАНЬ, ХАБ, ГРУЗЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]