Астраханский железнодорожный хаб до конца 2018г примет первую партию фруктов и овощей из Азербайджана

Логистический хаб, ориентированный на поставку в РФ фруктов и овощей из Азербайджана, Ирана и Турции, примет первые грузы к концу 2018 года, сообщил и.о. министра международных и внешеэкономических связей Астраханской области Денис Афанасьев на брифинге в четверг.

Созданием железнодорожного хаба в Астраханской области на площади около 50 га совместно с РЖД занимается азербайджанская компания «KDY Logistics».

"KDY Logistics почти завершила подготовительную фазу проекта. Проведены согласования с Азербайджаном, Турцией и Ираном. К концу этого года мы ждем прибытия первой партии продукции железнодорожным транспортом", - сказал Д.Афанасьев.

По его словам, за 2019 год объем поставки грузов через хаб составит около 1 млн тонн, которые прибудут из Азербайджана, Турции и Ирана.

Д.Афанасьев отметил, что в настоящее время поставка овощей и фруктов из указанных стран осуществляется, главным образом, морским путем, что приводит к порче продукции из-за излишней влаги. Перевозка специальным железнодорожным транспортом позволит решить эту проблему.

Н.Аббасова