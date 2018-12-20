Следующая встреча Ирана, Турции и России по Сирии пройдет в РФ - Рухани

Следующая трехсторонняя встреча представителей Ирана, России, Турции вокруг ситуации в Сирии состоится в РФ, цитирует агентство "Анадолу" заявление президента Ирана Хасана Рухани.
"Он заявил, что следующая трехсторонняя встреча Анкары, Тегерана и Москвы по Сирии будет проведена в России", - передает слова Х.Рухани агентство. Оно не указывает, на каком уровне пройдут переговоры.
Х.Рухани находится в Анкаре с официальным визитом. Он провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Ранее на этой неделе в Женеве состоялись переговоры глав МИД России, Ирана и Турции о формировании Конституционного комитета Сирии, по итогам которых они договорились провести заседание комитета Сирии в начале 2019 года.
Решение о формировании Конституционного комитета Сирии было принято 30 января в Сочи на Конгрессе сирийского национального диалога. Для его формирования должны были быть представлены три списка кандидатов по 50 человек - от правительства, оппозиции и гражданского общества Сирии.
Азербайджан и Индия подпишут соглашение о взаимной защите инвестиций
Азерэнержи получит 10 млн манатов на капремонт подстанции Гобу
Азербайджан остается для Украины стратегическим партнером - Порошенко
Apple могут запретить продажи iPhone в Германии из-за решения суда по иску Qualcomm
Падение цен на нефть продолжается, Brent торгуется ниже $56 за баррель
В Азербайджане будет создано Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями
В Азербайджане создан Центр управления заповедниками ГТА
Международный альянс «Азербайджан-Украина» учредил медаль в честь Национального героя Азербайджана
ИВ Биласуварского района направит около 3 млн манатов на строительство жилого дома
Азерсу получит 23 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Габалы
Япония выделит около $90 тыс. на строительство системы водоснабжения на юге Азербайджана
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
В Баку презентовали книгу об «Алаш Орде» на азербайджанском языке
AccessBank удостоен наград в двух номинациях
В рамках проекта РИКЦ «Беседы об искусстве» в азербайджанском музее состоялась лекция «Исторические заметки к женскому портрету»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»