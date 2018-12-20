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Регион 20.12.2018 16:53

Следующая встреча Ирана, Турции и России по Сирии пройдет в РФ - Рухани

Следующая трехсторонняя встреча представителей Ирана, России, Турции вокруг ситуации в Сирии состоится в РФ, цитирует агентство "Анадолу" заявление президента Ирана Хасана Рухани.

"Он заявил, что следующая трехсторонняя встреча Анкары, Тегерана и Москвы по Сирии будет проведена в России", - передает слова Х.Рухани агентство. Оно не указывает, на каком уровне пройдут переговоры.

Х.Рухани находится в Анкаре с официальным визитом. Он провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее на этой неделе в Женеве состоялись переговоры глав МИД России, Ирана и Турции о формировании Конституционного комитета Сирии, по итогам которых они договорились провести заседание комитета Сирии в начале 2019 года.

Решение о формировании Конституционного комитета Сирии было принято 30 января в Сочи на Конгрессе сирийского национального диалога. Для его формирования должны были быть представлены три списка кандидатов по 50 человек - от правительства, оппозиции и гражданского общества Сирии.

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Тэги: ИРАН, СИРИЯ, ГАРАНТЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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