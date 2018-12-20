Следующая встреча Ирана, Турции и России по Сирии пройдет в РФ - Рухани

Следующая трехсторонняя встреча представителей Ирана, России, Турции вокруг ситуации в Сирии состоится в РФ, цитирует агентство "Анадолу" заявление президента Ирана Хасана Рухани.

"Он заявил, что следующая трехсторонняя встреча Анкары, Тегерана и Москвы по Сирии будет проведена в России", - передает слова Х.Рухани агентство. Оно не указывает, на каком уровне пройдут переговоры.

Х.Рухани находится в Анкаре с официальным визитом. Он провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее на этой неделе в Женеве состоялись переговоры глав МИД России, Ирана и Турции о формировании Конституционного комитета Сирии, по итогам которых они договорились провести заседание комитета Сирии в начале 2019 года.

Решение о формировании Конституционного комитета Сирии было принято 30 января в Сочи на Конгрессе сирийского национального диалога. Для его формирования должны были быть представлены три списка кандидатов по 50 человек - от правительства, оппозиции и гражданского общества Сирии.