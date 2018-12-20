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Дальнее зарубежье 20.12.2018 19:04

В МИД ФРГ считают, что уход США из Сирии может навредить борьбе с ИГ

Глава МИД ФРГ Хайко Маас в четверг заявил, что решение США о выводе своих войск из Сирии может поставить под угрозу борьбу с террористической организацией "Исламское государство" .

"Существует опасность, что последствия решения Трампа могут навредить борьбе с ИГ и поставить под угрозу те успехи, которые уже достигнуты", - говорится в заявлении министра.

Х.Маас отметил, что "ИГ был дан решительный отпор, но угроза все еще не устранена".

"Резкое изменение курса с американской стороны оказалось сюрпризом не только для нас", - добавил глава МИД ФРГ.

19 декабря президент США Д.Трамп заявил, что США разгромили силы группировки "Исламское государство" в Сирии.

"Мы победили ИГ в Сирии, и это единственная причина, почему (США - ИФ) находятся там во время президентства Трампа", - написал он на странице в Twitter.

Позднее Белый дом обнародовал заявление, согласно которому США начали вывод войск из Сирии.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]