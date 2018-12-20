В МИД ФРГ считают, что уход США из Сирии может навредить борьбе с ИГ

Глава МИД ФРГ Хайко Маас в четверг заявил, что решение США о выводе своих войск из Сирии может поставить под угрозу борьбу с террористической организацией "Исламское государство" .
"Существует опасность, что последствия решения Трампа могут навредить борьбе с ИГ и поставить под угрозу те успехи, которые уже достигнуты", - говорится в заявлении министра.
Х.Маас отметил, что "ИГ был дан решительный отпор, но угроза все еще не устранена".
"Резкое изменение курса с американской стороны оказалось сюрпризом не только для нас", - добавил глава МИД ФРГ.
19 декабря президент США Д.Трамп заявил, что США разгромили силы группировки "Исламское государство" в Сирии.
"Мы победили ИГ в Сирии, и это единственная причина, почему (США - ИФ) находятся там во время президентства Трампа", - написал он на странице в Twitter.
Позднее Белый дом обнародовал заявление, согласно которому США начали вывод войск из Сирии.
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