Россия, Иран и Сирия не рады уходу военных США с сирийской территории - Трамп

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что некоторые страны, в числе которых Россия, Иран и Сирия, недовольны тем, что Вашингтон принял решение вывести американские войска с территории САР.

"Россия, Иран, Сирия и многие другие не рады тому, что США уходят, несмотря на то, о чем сообщают фейковые СМИ, потому что им теперь придется бороться с ИГ и другими, кого они ненавидят, без нас", - написал американский лидер в своем аккаунте в Twitter.

При этом лидер США предостерег террористов от нападений на его страну и ее граждан.

"Я создаю, вне всякого сомнения, самую мощную армию в мире. Если ИГ ударит по нам, им - конец", - подчеркнул глава Белого дома.

Д.Трамп отметил, что США не хотят играть роль "полицейского" на Ближнем Востоке.

"Хотят ли США быть полицейским на Ближнем Востоке, ничего не получая от этого, но растрачивая драгоценные жизни и триллионы долларов на защиту других, которые почти всегда не ценят то, что мы делаем? Хотим ли мы быть там всегда?" - добавил американский президент.

"Пришло время для того, чтобы другие вели борьбу", - отметил Д.Трамп.

19 декабря президент США Д.Трамп заявил, что США разгромили силы группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация) в Сирии. "Мы победили ИГ в Сирии, и это единственная причина, почему (США - ИФ) находятся там во время президентства Трампа", - написал он на странице в Twitter.

Позднее Белый дом обнародовал заявление, согласно которому США начали вывод войск из Сирии.

Вмешательство США в сирийский конфликт началось в 2014 году, тогда возглавляемая американской страной коалиция по борьбе против терроризма нанесла удары по позициям ИГ сначала в Ираке, а затем в Сирии.

В октябре 2015 года США разместили 50 американских военных на севере Сирии, которые должны были оказывать помощь в тренировке и координации действий международной коалиции по борьбе с ИГ. Такое решение было принято еще во время президентства Барака Обамы.

Весной 2016 года Б.Обама санкционировал отправку в Сирию 250 дополнительных бойцов военного спецназа. Спустя примерно полгода США вновь увеличили присутствие своих сил. Возглавлявший тогда Пентагон Эштон Картер в декабре 2017 года заявил, что американский контингент, размещенный в Сирии, включает в себя военных инструкторов, советников и команды по обезвреживанию взрывных устройств.

В дальнейшем число американских военных Сирии продолжило увеличиваться. Согласно оценкам американских СМИ, весной этого года там находились около 2 тыс. военнослужащих армии США.

В настоящее время войска США находятся на 12 базах и двух аванпостах в Сирии. Большинство из них - на севере страны. Как правило, эти объекты используются для тренировки не поддерживающих Дамаск ополченцев, в основном - курдов.

Так, согласно открытым данным, четыре подобных объекта расположены в провинции Хасака, шесть в провинции Алеппо, один - в Дейр эз-Зоре, два - в Ракке. Также в провинции Хомс, близ границы с Ираком, расположена база Эт-Танф. Она считается стратегически важной.

Еще в апреле 2018 года в Белом доме, главой которого тогда уже являлся Дональд Трамп, заявили, что американская миссия по ликвидации ИГ в Сирии "подходит к скорому концу".

"Я хочу, чтобы США ушли из Сирии. Я хочу, чтобы наши войска вернулись домой", - сказал американский лидер.