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20.12.2018 17:00

AccessBank удостоен наград в двух номинациях

Ассоциация Банков Азербайджана (АБА) удостоила AccessBank наград в двух номинациях.

Так, на мероприятии "Банковские награды - 2018", проведенном со стороны АБА, AccessBank награжден в номинациях "Корпоративная социальная ответственность" и "Самый активный банк в оказании поддержки образованию".

Награда была вручена директору департамента Корпоративного банкинга/Маркетинга Гюнай Джалиловой.


Напомнив, что политика корпоративной социальной ответственности AccessBank-a в этому году была сфокусирована на поддержке сферы образования, глава департамента отметила, что получение наград свидетельствуют об эффективности политики банка: "Реализованные нами проекты в рамках политики корпоративной социальной ответственности, а также оказание поддержки сфере образования очень положительно восприняты нашими клиентами, коллективом банка, а также общественностью. Нас очень радует, что Ассоциация Банков Азербайджана также оценила нашу деятельность".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]