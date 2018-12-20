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Инфраструктура и тендеры 20.12.2018 17:02

ГЭЦ направит 8 млн манатов на завершение строительства экзаменационного корпуса

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) направит около 8 млн манатов на завершение строительства экзаменационного корпуса.

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, ГЭЦ подписал соответствующий контракт с ООО «SMT İnsaat».

Сумма контракта - 7 млн 947,512 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГЭЦ, КОРПУС, СТРОИТЕЛЬСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]