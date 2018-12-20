Украина укрепила обороноспособность в рамках военного положения - Порошенко

За три недели действия военного положения, объявленного в 10 областях Украины, линия обороны максимально укреплена, и военнослужащие готовы в любой момент дать адекватный ответ на "провокации агрессора", заявил президент Петр Порошенко.
"Заявляю, что сейчас, вследствие тех действий, которые были применены, наша линия обороны укреплена максимально, а украинские воины готовы в любой момент дать адекватный ответ на провокационные действия агрессора", - сказал П.Порошенко во время встречи с военнослужащими в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) в четверг в Донецкой области.
Он отметил, что согласно предварительным результатам, в рамках введения правового режима военного положения уже немало сделано для укрепления обороноспособности Украины.
В частности, по его словам, усилена противовоздушная оборона, наращены силы и средства в ВВС на угрожающих направлениях, повысилась интенсивность подготовки органов управления и войск, особенно на территории 10 областей, которые граничат с Россией и территориями, где дислоцируются ВС РФ.
Глава украинского государства отметил, что украинские военнослужащие эффективно использовали это время для повышения своего профессионализма.
П.Порошенко обратился к бойцам с требованием "не утратить наработанный потенциал и навыки, постоянно совершенствовать знания и боевое мастерство", "усиливать бдительность, а в случае обострения - без промедлений выполнить необходимые боевые задачи".
Он также отметил, что военное положение было введено как превентивная мера для того, чтобы "агрессор намного больше цену заплатил, если примет чрезвычайно безответственное решение о продолжении агрессии против нашего государства".
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