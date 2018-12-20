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Дальнее зарубежье 20.12.2018 20:15

Путин не знает, состоится ли его встреча с Трампом, но готов обсудить с ним КНДР, Афганистан и двусторонние отношения

Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности к встрече с американским коллегой Дональдом Трампом.

"Будет наша встреча или не будет - я не знаю. Я много раз говорил о том, что мы готовы. Мы считаем, что есть вопросы, которые мы должны вместе обсуждать", - сказал В.Путин, отвечая на вопрос о готовности к встрече с президентом США.

Он отметил, что ему предстоит обсудить с Д.Трампом проблему Северной Кореи, Афганистан и другие вопросы международной обстановки.

"Нам, в конце концов, нужно поговорить о двусторонних отношениях", - добавил В.Путин.

По его словам, Россия заинтересована в таком обсуждении так же как и американские партнеры. При этом президент заметил, что в этом нет "суперглобального интереса".

Президент рассказал, что товарооборот с США в настоящее время составляет порядка $28 млрд. "Это ничто, ноль", - добавил В.Путин.

По его мнению, для США должен быть интересен разговор с Россией, так как она играет одну из ключевых ролей на энергетическом мировом рынке и в сфере глобальной безопасности.

В.Путин предположил, что после смены власти в Конгрессе США возможны новые атаки на Д.Трампа. "Сможет ли он в этих условиях выйти на какой-то прямой диалог с Россией, я не знаю. Это надо у них спрашивать", - сказал он.

Президент выразил надежду, что взаимоотношения с США будут выправляться. "В конце концов, мы достигнем дна наших отношений и поймем, что нужно оттолкнуться от этого дна, подниматься, глотнуть воздуха свежего, и с ясной головой подумать, как жить дальше", - сказал В.Путин.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ТРАМП, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]