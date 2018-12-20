Путин не знает, состоится ли его встреча с Трампом, но готов обсудить с ним КНДР, Афганистан и двусторонние отношения

Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности к встрече с американским коллегой Дональдом Трампом.
"Будет наша встреча или не будет - я не знаю. Я много раз говорил о том, что мы готовы. Мы считаем, что есть вопросы, которые мы должны вместе обсуждать", - сказал В.Путин, отвечая на вопрос о готовности к встрече с президентом США.
Он отметил, что ему предстоит обсудить с Д.Трампом проблему Северной Кореи, Афганистан и другие вопросы международной обстановки.
"Нам, в конце концов, нужно поговорить о двусторонних отношениях", - добавил В.Путин.
По его словам, Россия заинтересована в таком обсуждении так же как и американские партнеры. При этом президент заметил, что в этом нет "суперглобального интереса".
Президент рассказал, что товарооборот с США в настоящее время составляет порядка $28 млрд. "Это ничто, ноль", - добавил В.Путин.
По его мнению, для США должен быть интересен разговор с Россией, так как она играет одну из ключевых ролей на энергетическом мировом рынке и в сфере глобальной безопасности.
В.Путин предположил, что после смены власти в Конгрессе США возможны новые атаки на Д.Трампа. "Сможет ли он в этих условиях выйти на какой-то прямой диалог с Россией, я не знаю. Это надо у них спрашивать", - сказал он.
Президент выразил надежду, что взаимоотношения с США будут выправляться. "В конце концов, мы достигнем дна наших отношений и поймем, что нужно оттолкнуться от этого дна, подниматься, глотнуть воздуха свежего, и с ясной головой подумать, как жить дальше", - сказал В.Путин.
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