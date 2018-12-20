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Внешняя политика 20.12.2018 17:15

Китайский лидер поздравил президента Алиева с днем рождения, отмечает готовность КНР развивать отношения с Азербайджаном

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил поздравление президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с 57-летием, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

«В последние годы сохраняется тенденция динамичного развития китайско-азербайджанских отношений», - говорится в тексте поздравления.

Си Цзиньпин отметил успешное развитие двусторонних связей во всех сферах и сотрудничество в рамках «Один пояс – один путь».

«Я уделяю большое внимание китайско-азербайджанским отношениям. Готов и далее предпринимать совместные с вами усилия для достижения новых и новых успехов в китайско-азербайджанских отношениях дружбы и сотрудничества во имя наших стран и народов», - подчеркнул председатель КНР.

И.Алиеву 24 декабря исполнится 57 лет.

Р.Бабаев

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Тэги: КИТАЙ, ПРЕЗИДЕНТ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]