Китайский лидер поздравил президента Алиева с днем рождения, отмечает готовность КНР развивать отношения с Азербайджаном

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил поздравление президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с 57-летием, сообщает сайт главы азербайджанского государства.
«В последние годы сохраняется тенденция динамичного развития китайско-азербайджанских отношений», - говорится в тексте поздравления.
Си Цзиньпин отметил успешное развитие двусторонних связей во всех сферах и сотрудничество в рамках «Один пояс – один путь».
«Я уделяю большое внимание китайско-азербайджанским отношениям. Готов и далее предпринимать совместные с вами усилия для достижения новых и новых успехов в китайско-азербайджанских отношениях дружбы и сотрудничества во имя наших стран и народов», - подчеркнул председатель КНР.
И.Алиеву 24 декабря исполнится 57 лет.
Р.Бабаев
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