В Баку презентовали книгу об «Алаш Орде» на азербайджанском языке

Посольство Казахстана в Азербайджане в рамках реализации программной статьи президента Казахстана Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» на протяжении последних лет осуществляет проект по публикации серии книг на азербайджанском языке, посвященных важным историческим периодам становления казахской государственности и историческим личностям, а также известным представителям науки, литературы и культуры.

Сегодня в посольстве Казахстана в Баку состоялась презентация очередного проекта – книги-сборника научных статей «Алаш Орда: значение в истории становления казахской государственности», изданной на азербайджанском языке.

Кроме того, в целях реализации инициатив главы государства Н.Назарбаева, отраженных в статье «Семь граней Великой степи», азербайджанской публике был также презентован сборник стихов на казахском языке выдающегося поэта и драматурга Азербайджана начала XX века Гусейна Джавида. Данная книга была подготовлена Казахским Национальным университетом имени аль-Фараби при поддержке посольства Казахстана в Азербайджане и Национальной академии наук АР.

В своей приветственной речи посол Казахстана Бейбит Исабаев подробно ознакомил участников презентации с содержанием книги-сборника научных статей об Алаш Орде, а также отметил, что партия «Алаш» объединяла в себе единомышленников, отстаивавших идеи самоопределения казахского народа и национальной государственности, равенства, сохранения языка, национальной культуры и традиций. Программные цели Алаш были основаны на многовековой мечте казахского народа о построении свободного и независимого государства.

«Елбасы Н.Назарбаев в своей недавней программной статье «Семь граней Великой степи» инициировал создание парка-энциклопедии «Великие имена Великой степи», в котором под открытым небом будут представлены скульптурные памятники в честь выдающихся исторических деятелей и их достижений. Уверен, что лидеры Алаш Орды займут достойное место в этом парке», – сказал Б.Исабаев.

Проводя параллели между Алаш Ордой, 100-летие которой отмечалось в 2017 году в Казахстане, и Азербайджанской Демократической Республики (АДР), 100-летие со дня создания которой также празднуется в Азербайджане в этом году, Посол Казахстана подчеркнул, что данные исторические периоды занимают особое место в истории становления государственности народов двух стран.

Говоря о сборнике стихов Гусейна Джавида, дипломат отметил, что данная книга одна из первых издана на латинском алфавите казахского языка. По его мнению, сборник стихов позволит провести апробацию нового алфавита казахского языка среди азербайджанских читателей, а также войдет в единую онлайн-библиотеку общетюркских произведений, инициированную Н.Назарбаевым в статье «Семь граней Великой степи».

По завершении основных выступлений состоялось символическое разрезание ленточек и совместное фотографирование. По общему мнению гостей презентации, реализация таких важных проектов способствуют еще большему сближению народов двух стран, сохранению богатой истории, дальнейшему укреплению культурно-гуманитарного сотрудничества между братскими странами.