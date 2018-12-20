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Транспорт и связь 20.12.2018 17:25

АБУЦ подготовит стратегический план Азерпочт до 2024г

Азербайджанский банковский учебный центр (АБУЦ) окажет услуги по подготовке стратегического плана ООО "Азерпочт" (Национальный почтовый оператор Азербайджана) на 2019-2023 годы.

«АБУЦ стал победителем опроса котировок, объявленного Азерпочт на оказание услуг по подготовке стратегического плана на 2019-2023 годы. Контракт между сторонами был подписан 14 декабря», - сообщили в Азерпочт.

Стоимость контракта - 11,8 тыс. манатов.

А.Мамедов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АЗЕРПОЧТ, СТРАТЕГИЯ, РАЗРАБОТКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]