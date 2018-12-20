АБУЦ подготовит стратегический план Азерпочт до 2024г

Азербайджанский банковский учебный центр (АБУЦ) окажет услуги по подготовке стратегического плана ООО "Азерпочт" (Национальный почтовый оператор Азербайджана) на 2019-2023 годы.
«АБУЦ стал победителем опроса котировок, объявленного Азерпочт на оказание услуг по подготовке стратегического плана на 2019-2023 годы. Контракт между сторонами был подписан 14 декабря», - сообщили в Азерпочт.
Стоимость контракта - 11,8 тыс. манатов.
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»