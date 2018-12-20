Азербайджан остается для Украины стратегическим партнером - Порошенко

Президент Петро Порошенко убежден, что объединение Баку и Киевом усилий в рамках многосторонних инициатив повлияет на восстановление территориальной целостности Азербайджана и Украины.
«Верю, что объединение двумя странами усилий в рамках многосторонних инициатив и проектов повлияет на восстановление суверенитета и территориальной целостности Азербайджана и Украины», - говорится в поздравлении П.Порошенко азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву в связи с днем рождения.
Украинский президент отметил, что в результате дальновидной политики, проводимой И.Алиевым, защищая свои национальные интересы, Азербайджан «превратился в регионального лидера глобального масштаба и занял важное место на международной арене».
«Хотел бы отметить, Азербайджан остается для Украины надежным стратегическим партнером. Уверен, что сотрудничество Азербайджан-Украина и в будущем будет характеризоваться высокой динамикой»,- отметил он.
П.Порошенко пожелал И.Алиеву крепкого здоровья и успехов на высоком государственном посту.
И.Алиеву 24 декабря исполнится 57 лет.
Ф.Исазаде
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