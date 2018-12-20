Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9355 RUR   0.0253 GBR   2.1474 TRY   0.3196

Цена на нефть

    $/bbl WTI 47.20 0.96 Brent 57.24 0.98

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 22 Дек 23 Дек

Внешняя политика 20.12.2018 17:35

Азербайджан остается для Украины стратегическим партнером - Порошенко

Президент Петро Порошенко убежден, что объединение Баку и Киевом усилий в рамках многосторонних инициатив повлияет на восстановление территориальной целостности Азербайджана и Украины.

«Верю, что объединение двумя странами усилий в рамках многосторонних инициатив и проектов повлияет на восстановление суверенитета и территориальной целостности Азербайджана и Украины», - говорится в поздравлении П.Порошенко азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву в связи с днем рождения.

Украинский президент отметил, что в результате дальновидной политики, проводимой И.Алиевым, защищая свои национальные интересы, Азербайджан «превратился в регионального лидера глобального масштаба и занял важное место на международной арене».

«Хотел бы отметить, Азербайджан остается для Украины надежным стратегическим партнером. Уверен, что сотрудничество Азербайджан-Украина и в будущем будет характеризоваться высокой динамикой»,- отметил он.

П.Порошенко пожелал И.Алиеву крепкого здоровья и успехов на высоком государственном посту.

И.Алиеву 24 декабря исполнится 57 лет.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПОРОШЕНКО, АЛИЕВ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


Похожие новости


Порошенко пригласил Алиева с визитом в Киев в любое удобное время Алиев и Порошенко обсудили развитие сотрудничества в формате Азербайджан-Украина-Турция Порошенко поздравил Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана Киев предлагает Баку активизировать взаимные усилия на международной арене для поддержки территориальной целостности Украины и Азербайджана - Порошенко Порошенко пригласил Алиева посетить с визитом Украину Ильхам Алиев поздравил Петра Порошенко с Днем независимости Украины

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]