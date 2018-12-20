Минобороны Белоруссии и России согласовали планы по контролю над вооружениями

Министерства обороны Белоруссии и России провели заседание совместной консультативной группы по вопросам контроля над вооружениями, сообщает пресс-служба белорусского оборонного ведомства.

"В ходе заседания были рассмотрены результаты совместной деятельности в области контроля над вооружениями в текущем году и согласованы планы взаимодействия по вопросам выполнения международных договоров в области контроля над вооружениями в 2019 году", - проинформировали в министерстве.