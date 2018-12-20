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СНГ 20.12.2018 20:28

Минобороны Белоруссии и России согласовали планы по контролю над вооружениями

Министерства обороны Белоруссии и России провели заседание совместной консультативной группы по вопросам контроля над вооружениями, сообщает пресс-служба белорусского оборонного ведомства.

"В ходе заседания были рассмотрены результаты совместной деятельности в области контроля над вооружениями в текущем году и согласованы планы взаимодействия по вопросам выполнения международных договоров в области контроля над вооружениями в 2019 году", - проинформировали в министерстве.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ВООРУЖЕНИЕ, КОНТРОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]