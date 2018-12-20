Азерэнержи получит 10 млн манатов на капремонт подстанции Гобу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении ОАО "Азерэнержи" из госбюджета 10 млн манатов на проведение ряда работ для подстанции "Гобу".

Средства будут направлены на строительство связующих линий электропередачи (ЛЭП), обновление ЛЭП и кабелей мощностью 100 кВ и проведение капитального ремонта для подстанции.

Средства будут выделены в рамках из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2018 год.

Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликовано в четверг на сайте главы государства.