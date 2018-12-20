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Внутренняя политика 20.12.2018 18:07

Азерэнержи получит 10 млн манатов на капремонт подстанции Гобу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении ОАО "Азерэнержи" из госбюджета 10 млн манатов на проведение ряда работ для подстанции "Гобу".

Средства будут направлены на строительство связующих линий электропередачи (ЛЭП), обновление ЛЭП и кабелей мощностью 100 кВ и проведение капитального ремонта для подстанции.

Средства будут выделены в рамках из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2018 год.

Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликовано в четверг на сайте главы государства.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]