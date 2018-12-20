В Азербайджане создан Центр управления заповедниками ГТА

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в четверг указ о создании публичного юридического лица Центра управления заповедниками Государственного туристического агентства (ГТА), сообщает сайт главы государства.
Целью создания Центра является управление государственными заповедниками, находящимися в ведении ГТА и являющимися редкими образцами культурно-исторического наследия.
«Для защиты и сохранения культурного наследия, находящегося на территории заповедников, эффективного использования их туристического потенциала, и в то же время с целью создания условий для партнерства между государственным и частным секторами, снижения зависимости заповедников от госбюджета и достижения их устойчивого развития возникла необходимость в усовершенствовании системы управления в этой сфере и создании единой системы управления», - подчеркивается в тексте документа.
Центр будет заниматься изучением элементов и памятников исторического, материального и нематериального наследия с научной, исторической и культурной стороны, обеспечением их пропаганды, защиты, развития и целенаправленного использования, а также деятельностью в сфере увеличения туристического потенциала заповедников.
Кабинету министров поручено в двухмесячный срок утвердить Положение Центра и определить размер его уставного фонда.
Н.Аббасова
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