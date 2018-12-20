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Культура 20.12.2018 19:25

В Азербайджане создан Центр управления заповедниками ГТА

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в четверг указ о создании публичного юридического лица Центра управления заповедниками Государственного туристического агентства (ГТА), сообщает сайт главы государства.

Целью создания Центра является управление государственными заповедниками, находящимися в ведении ГТА и являющимися редкими образцами культурно-исторического наследия.

«Для защиты и сохранения культурного наследия, находящегося на территории заповедников, эффективного использования их туристического потенциала, и в то же время с целью создания условий для партнерства между государственным и частным секторами, снижения зависимости заповедников от госбюджета и достижения их устойчивого развития возникла необходимость в усовершенствовании системы управления в этой сфере и создании единой системы управления», - подчеркивается в тексте документа.

Центр будет заниматься изучением элементов и памятников исторического, материального и нематериального наследия с научной, исторической и культурной стороны, обеспечением их пропаганды, защиты, развития и целенаправленного использования, а также деятельностью в сфере увеличения туристического потенциала заповедников.

Кабинету министров поручено в двухмесячный срок утвердить Положение Центра и определить размер его уставного фонда.

Н.Аббасова

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ЗАПОВЕДНИКИ, УПРАВЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]