Падение цен на нефть продолжается, Brent торгуется ниже $56 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться, хотя темпы падения замедлились.
Ранее в ходе торгов котировки Brent обновили минимум с сентября 2017 года, опустившись ниже $55 за баррель.
Аналитики отмечают отсутствие интереса к рисковым активам на рынке в целом, вызванное решением Федеральной резервной системы (ФРС) повысить базовую процентную ставку, несмотря на ухудшение макроэкономического прогноза.
Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:23 подешевели на $1,27 (2,22%) и торгуются на уровне $55,97 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились на $1,44 (2,99%) - до $46,73 за баррель.
"Некоторые элементы "бычьей" истории на нефтяном рынке рассыпались в прах, - полагает аналитик UBS Group Джованни Стауново. - Добыча в США выше прогнозов, а сокращения производства ОПЕК+ не начнутся раньше января. Коррекция на рынке акций, запущенная действиями ФРС, также не оказывает помощи".
Как сообщалось, Федрезерв по итогам декабрьского заседания поднял базовую процентную ставку до 2,25-2,5% годовых, как и ожидалось. Однако прогнозы на 2019 год пересмотрены в сторону ухудшения: оценки роста ВВП и потребительских цен снижены, и американский ЦБ теперь ожидает два повышения ставки вместо трех.
Дополнительным негативным фактором для нефтяного рынка стал отчет министерства энергетики США, согласно которому запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились всего на 497 тыс. баррелей, хотя эксперты ожидали снижения на 3 млн баррелей.
Как отметил в четверг исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль, нефть вошла в период беспрецедентной волатильности на фоне увеличения роли геополитики на нефтяном рынке. Он добавил, что не ожидает быстрого восстановления котировок нефти в ближайшее время, поскольку объявленное ОПЕК+ сокращение добычи еще не вступило в силу.
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