Минюст США ведет расследование в отношении Airbus по обвинениям в коррупции

Министерство юстиции США ведет официальное расследование в отношении европейской аэрокосмической корпорации Airbus по обвинениям в коррупции, сообщила французская газета Le Monde.
По данным газеты, Airbus была уведомлена о проводимом Минюстом расследовании еще в конце лета этого года.
Собственные расследования также проводят британское Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO) и французский регулятор Parquet National Financier (PNF), которые обвиняют Airbus в использовании посредников для дачи взяток.
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"Как мы сообщали ранее, Airbus сотрудничает со всеми соответствующими регуляторами, включая Минюст США, как по делу о выявленных нами нарушениях экспортного регулирования, о которых министерство было уведомлено, так и в связи с факторами, являющимися частью проводимых SFO и PNF расследований, которые могут относиться к юрисдикции США", - заявил представитель Airbus в ответ на запрос газеты Financial Times.
В октябре 2017 года Airbus сообщила о допущенных ею нарушениях регулирующих положений США, касающихся экспорта вооружений, при этом компания добровольно передала информацию о выявленных нарушениях Минюсту США.
Ранее некоторые из топ-менеджеров Airbus намекали, что компания надеется избежать судебных процессов в Великобритании и Франции, сотрудничая со следствием.
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