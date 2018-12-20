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Дальнее зарубежье 20.12.2018 21:50

Минюст США ведет расследование в отношении Airbus по обвинениям в коррупции

Министерство юстиции США ведет официальное расследование в отношении европейской аэрокосмической корпорации Airbus по обвинениям в коррупции, сообщила французская газета Le Monde.

По данным газеты, Airbus была уведомлена о проводимом Минюстом расследовании еще в конце лета этого года.

Собственные расследования также проводят британское Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO) и французский регулятор Parquet National Financier (PNF), которые обвиняют Airbus в использовании посредников для дачи взяток.

Акции Airbus теряют более 4% на торгах в Париже в четверг.

"Как мы сообщали ранее, Airbus сотрудничает со всеми соответствующими регуляторами, включая Минюст США, как по делу о выявленных нами нарушениях экспортного регулирования, о которых министерство было уведомлено, так и в связи с факторами, являющимися частью проводимых SFO и PNF расследований, которые могут относиться к юрисдикции США", - заявил представитель Airbus в ответ на запрос газеты Financial Times.

В октябре 2017 года Airbus сообщила о допущенных ею нарушениях регулирующих положений США, касающихся экспорта вооружений, при этом компания добровольно передала информацию о выявленных нарушениях Минюсту США.

Ранее некоторые из топ-менеджеров Airbus намекали, что компания надеется избежать судебных процессов в Великобритании и Франции, сотрудничая со следствием.

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Тэги: США, AIRBUS, МИНЮСТ, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]