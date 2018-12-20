Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9355 RUR   0.0253 GBR   2.1474 TRY   0.3196

Цена на нефть

    $/bbl WTI 45.88 -2.29 Brent 54.35 -2.89

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 23 Дек 24 Дек 10°

Дальнее зарубежье 20.12.2018 21:58

Трамп и Ким Чен Ын могут провести встречу вскоре после Нового года - Помпео

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын, возможно, проведут встречу вскоре после Нового года, заявил в четверг госсекретарь США Майк Помпео.

"Мы надеемся, что они встретятся вскоре после 1 января, чтобы добиться дальнейшего прогресса в том, что касается устранения угрозы в отношении США (для решения ядерной проблемы КНДР)", - сказал он в интервью американской радиостанции KNSS.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, КНДР, ПЛАНЫ


Похожие новости


Санкции с КНДР будут сняты после полной денуклеаризации страны - госдеп Трамп готов реализовать все договоренности с КНДР после завершения ее денуклеаризации США по-прежнему надеются на переговоры с КНДР - госдеп Встреча Трампа и Ким Чен Ына может пройти после Нового года - Пенс Встреча Помпео с эмиссаром Пхеньяна была отменена по инициативе Северной Кореи, разъяснили в Сеуле Сеул надеется на скорую встречу Помпео с представителем КНДР

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]