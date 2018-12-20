Канада представила пакет мер по поддержке нефтяных компаний объемом $1,2 млрд

Правительство Канады представило пакет мер объемом 1,6 млрд канадских долларов ($1,2 млрд) для поддержки энергетического сектора страны, испытывающего серьезные проблемы из-за недостатка трубопроводной инфраструктуры на западе страны.

Нефть, добываемая в Канаде, торгуется с рекордным дисконтом к глобальным бенчмаркам из-за недостатка трубопроводных мощностей для доставки добываемого в провинции Альберта сырья на нефтеперерабатывающие предприятия, а также на экспортные рынки.

Основная часть средств из объявленного властями пакета мер будет предоставлена нефтекомпаниям в форме кредитов от государственных кредитных агентств. Правительство рассчитывает, что компании используют кредиты для покупки нового оборудования, или для решения финансовых проблем, или для поиска новых рынков.

Канада занимает четвертое место в мире по объему производства нефти, однако добываемая в стране нефть продается со значительным дисконтом к рынку. В октябре дисконт цены марки Western Canadian Select относительно WTI достиг рекордных $50 за баррель, пишет Dow Jones.

В начале декабря власти провинции Альберта, крупнейшего нефтедобывающего региона страны, приняли беспрецедентное решение о сокращении добычи. На этом фоне цена нефти Western Canadian Select, торговавшаяся чуть выше $20 за баррель, подскочила до $32 за баррель.

Банк Канады и частные экономисты бьют тревогу, ухудшая прогнозы для экономики страны, учитывая, что доходы бюджета от нефтяного сектора сокращаются. Неблагоприятная ситуация в секторе грозит ростом социальной напряженности: в минувший понедельник порядка 2 тыс. человек в Калгари провели акцию в поддержку нефтяного сектора, требуя от властей активнее ему помогать.

Еще одной проблемой экономики становится ослабление потребительских расходов. Согласно данным канадского ЦБ, объемы кредитования граждан страны уменьшились до минимального уровня с 1990 года.