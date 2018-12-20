Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9355 RUR   0.0253 GBR   2.1474 TRY   0.3196

Цена на нефть

    $/bbl WTI 45.88 -2.29 Brent 54.35 -2.89

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 23 Дек 24 Дек 10°

СНГ 20.12.2018 22:20

Нидерланды могут инициировать разбирательство в международном суде по делу о крушении рейса MH17 - глава МИД

Нидерланды не удовлетворены реакцией РФ по делу о крушении авиалайнера Malaysia Airlines на востоке Украины в 2014 году и изучат возможность передачи этого дела в международный суд, сообщают западные СМИ со ссылкой на письмо главы МИД Нидерландов Стефа Блока в парламент.

Ранее Нидерланды и Австралия заявили о признании результатов расследования по этому делу Совместной следственной группой (ССГ): в мае ССГ распространила доклад, в котором утверждается, что ракета, выпущенная по самолету Malaysia Airlines, могла быть доставлена из российской воинской части, расквартированной под Курском. При этом в Канберре обвинили РФ в нежелании признавать результаты расследования.

Согласно письму С.Блока, Нидерланды и Австралия просили Россию официально связаться с властями этих стран по дипломатическим каналам, чтобы обсудить ее ответственность в интересах правосудия, жертв и их родственников.

"Спустя более чем полгода... дипломатические контакты не привели к началу переговоров с Россией о ее ответственности за гибель рейса MH17", - утверждается в письме.

"Нидерланды и Австралия готовы продолжать переговоры с Россией. Но в то же время кабинет министров (Нидерландов - ИФ) будет изучать последующие шаги, среди которых вариантом будет передача дела международному судье или организации", - отмечает С.Блок.

Как сообщалось, в ноябре этого года родственники 55 нидерландцев, погибших в результате крушения рейса MH17, подали иск против России в Европейский суд по правам человека.

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

Россия отвергает утверждения о ее причастности к крушению авиалайнера.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НИДЕРЛАНДЫ, MH17, РОССИЯ, СУД

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]