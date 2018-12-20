Нидерланды могут инициировать разбирательство в международном суде по делу о крушении рейса MH17 - глава МИД

Нидерланды не удовлетворены реакцией РФ по делу о крушении авиалайнера Malaysia Airlines на востоке Украины в 2014 году и изучат возможность передачи этого дела в международный суд, сообщают западные СМИ со ссылкой на письмо главы МИД Нидерландов Стефа Блока в парламент.
Ранее Нидерланды и Австралия заявили о признании результатов расследования по этому делу Совместной следственной группой (ССГ): в мае ССГ распространила доклад, в котором утверждается, что ракета, выпущенная по самолету Malaysia Airlines, могла быть доставлена из российской воинской части, расквартированной под Курском. При этом в Канберре обвинили РФ в нежелании признавать результаты расследования.
Согласно письму С.Блока, Нидерланды и Австралия просили Россию официально связаться с властями этих стран по дипломатическим каналам, чтобы обсудить ее ответственность в интересах правосудия, жертв и их родственников.
"Спустя более чем полгода... дипломатические контакты не привели к началу переговоров с Россией о ее ответственности за гибель рейса MH17", - утверждается в письме.
"Нидерланды и Австралия готовы продолжать переговоры с Россией. Но в то же время кабинет министров (Нидерландов - ИФ) будет изучать последующие шаги, среди которых вариантом будет передача дела международному судье или организации", - отмечает С.Блок.
Как сообщалось, в ноябре этого года родственники 55 нидерландцев, погибших в результате крушения рейса MH17, подали иск против России в Европейский суд по правам человека.
Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.
Россия отвергает утверждения о ее причастности к крушению авиалайнера.
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