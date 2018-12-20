Израиль ликвидирует тоннели террористов на границе с Ливаном - Нетаньяху

Израильский премьер-министр и министр обороны Биньямин Нетаньяху в четверг заявил, что армия обороны страны в рамках операции "Северный щит" ведет работы по уничтожению тоннелей из Ливана, сообщает газета "Джерузалем пост".

"Мы продолжаем попытки ликвидировать тоннели террористов, и для этого мы применяем особые меры", - сказал Б.Нетаньяху.

По данным издания, "специальные меры" по уничтожению тоннелей, которые использует Израиль, не приводят к подрывам и не могут стать основанием для враждебных действий Ливана в отношении Израиля.

Власти Израиля подчеркивают, что в ходе операции не собираются нарушать суверенитет Ливана.

Израильская армия в начале декабря начала операцию "Северный щит" с целью обнаружения и уничтожения тоннелей на границе с Ливаном.

К настоящему времени военные Израиля обнаружили уже четыре таких тоннеля. Израильская сторона заявила, что наличие тоннелей является нарушением резолюции СБ ООН 1701, которая была принята в конце 2006 года для того, чтобы положить конец конфликту между Ливаном и Израилем.