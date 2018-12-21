Песков: в Вашингтоне сегодня нет людей, готовых трезво оценивать отношения РФ и США

В Вашингтоне на сегодняшний день почти нет людей, которые могут и хотят адекватно оценивать отношения РФ и США, зато есть те, кто готовы оценивать любые действия президента Украины Петра Порошенко с антироссийской точки зрения, считает пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"К сожалению, сейчас в Вашингтоне практически нет людей, которые могут и готовы, и хотят давать трезвую оценку тому, что происходит между Америкой и Россией", - сказал он в эфире "Первого канала".

По его словам, в окружении президента США Дональда Трампа нет людей, которые могли бы сказать, что в Керченском проливе "была двоякая ситуация, мы получаем информацию по нашим разведданным, что украинцы, вроде бы, пересекли границу россиян, украинцы, вроде бы, зашли в террводы, украинцы, вроде бы, не подчинялись приказам пограничников, они, вроде бы, наводили оружие, и мы точно пока не определились, и хорошо бы вам встретиться с Путиным и задать ему все эти вопросы, может быть, выразив потенциально негативное отношение к произошедшему".

"Наоборот, есть люди, которые готовы использовать любой поступок Порошенко - со знаком плюс или со знаком минус - для того, чтобы придать ему антироссийский крен, окрасить в антироссийские цвета", - добавил он.