Трамп приказал сократить численность американских войск в Афганистане - газета

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о выводе из Афганистана части американских военных, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники из числа официальных лиц.

Источники отметили, что американский воинский контингент в Афганистане планируется сократить примерно на 7 тыс. человек в ближайшие недели.

В настоящее время в Афганистане насчитывается 14 тыс. военнослужащих армии США.

Издание отмечает, что решение о сокращении контингента в Афганистане практически совпало по времени с объявлением о выводе 2 тыс. американских военных из Сирии.

"Если суммировать, то вывод войск из Сирии и вероятное сокращение численности военных в Афганистане представляет собой драматический сдвиг в подходе США к действиям в горячих точках мира и отражением неприятия Трампом вовлеченности в длительные военные катаклизмы с их высокой стоимостью и жертвами со стороны американцев", - говорится в публикации.

Газета приводит заявление одного из источников: "Думаю, это свидетельствует о том, насколько серьезно стремление президента выбраться из конфликтов".

Wall Street Journal пишет, что решение Д.Трампа по Сирии, как и ранее принимавшиеся решения по внешнеполитическим вопросам, в частности, о выходе из ядерного соглашения по иранскому атому, принимались без согласования с членами президентской команды.

Это говорит о том, что Д.Трамп стремится "закрепить свое стремление к принятию ключевых решений по вопросам национальной безопасности самостоятельно или в небольших группах, в том числе с советником по национальной безопасности Джоном Болтоном".