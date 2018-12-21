США начнут возвращать нелегальных мигрантов в Мексику - госдеп

Госдеп США заявил, что немедленно начнет возвращать нелегальных мигрантов в Мексику на время их иммиграционных процедур.
"Мы немедленно приступим к осуществлению. Лица, прибывающие в Соединенные Штаты из Мексики - незаконно или без надлежащих документов - будут возвращены в Мексику на время их иммиграционных процедур", - следует из заявления госсекретаря США Майка Помпео.
Отмечается, что власти Мексики ответили, что готовы принять мигрантов до решения по их делу.
"В ответ мексиканское правительство сообщило нам, что оно будет поддерживать права человека мигрантов, предоставляя пострадавшим мигрантам гуманитарные визы для пребывания на мексиканской земле, возможность подать заявление на работу и другие средства защиты, пока они ожидают судебного разбирательства в США", - говорится в сообщении главы госдепа.
Ранее о решении выдворять из США в Мексику нелегальных мигрантов, добивающихся убежища, до принятия решения по их делу, заявила министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен.
"Согласно протоколам о защите границы, лица, прибывающие или попадающие на территорию США из Мексики нелегально и без должных документов, могут быть возвращены в Мексику на время рассмотрения иммиграционного дела", - говорится в заявлении К.Нильсен.
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