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Дальнее зарубежье 21.12.2018 09:31

Министр обороны США Мэттис уйдет в отставку в феврале - Трамп

Министр обороны США генерал Джеймс Мэттис уйдет в отставку в конце февраля, сообщил президент Дональд Трамп в своем Twitter.

"Генерал Джеймс Мэттис с отличием уйдет на пенсию в конце февраля, после того как в течение последних двух лет служил в моей администрации в качестве министра обороны", - написал президент США.

Он отметил, что за время пребывания Дж.Мэттиса в должности был достигнут огромный прогресс, особенно в отношении приобретения новой боевой техники.

"Вскоре будет назначен новый министр обороны. Я очень благодарен Джеймсу за его работу", - добавил Д.Трамп.

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Тэги: США, ТРАМП, МИНИСТР, ОТОСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]