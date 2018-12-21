Министр обороны США Мэттис уйдет в отставку в феврале - Трамп

Министр обороны США генерал Джеймс Мэттис уйдет в отставку в конце февраля, сообщил президент Дональд Трамп в своем Twitter.

"Генерал Джеймс Мэттис с отличием уйдет на пенсию в конце февраля, после того как в течение последних двух лет служил в моей администрации в качестве министра обороны", - написал президент США.

Он отметил, что за время пребывания Дж.Мэттиса в должности был достигнут огромный прогресс, особенно в отношении приобретения новой боевой техники.

"Вскоре будет назначен новый министр обороны. Я очень благодарен Джеймсу за его работу", - добавил Д.Трамп.