Министр обороны США Мэттис уйдет в отставку в феврале - Трамп

Министр обороны США генерал Джеймс Мэттис уйдет в отставку в конце февраля, сообщил президент Дональд Трамп в своем Twitter.
"Генерал Джеймс Мэттис с отличием уйдет на пенсию в конце февраля, после того как в течение последних двух лет служил в моей администрации в качестве министра обороны", - написал президент США.
Он отметил, что за время пребывания Дж.Мэттиса в должности был достигнут огромный прогресс, особенно в отношении приобретения новой боевой техники.
"Вскоре будет назначен новый министр обороны. Я очень благодарен Джеймсу за его работу", - добавил Д.Трамп.
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