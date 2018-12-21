Трамп консультировался с рядом чиновников перед принятием решения о выводе войск из Сирии - Помпео

Решение о выводе войск из Сирии было согласовано президентом с высокопоставленными должностными лицами, сообщил госсекретарь США Майк Помпео в интервью радио WTNT.
"Это было решение, которое было принято с большим количеством консультаций между всеми высокопоставленными должностными лицами, включая меня, с президентом. Так что да, у меня было больше, чем просто предупреждение", - сказал М.Помпео.
Он напомнил, что основной причиной военного присутствия США в Сирии было "уничтожение халифата ИГИЛ" (ИГ, запрещена в РФ).
"Соединенные Штаты Америки намерены продолжать эту антитеррористическую кампанию, продолжать борьбу с ИГИЛ, идет ли она в Сирии или в других местах. Решение вывести людей из Сирии не умаляет огромных успехов, достигнутых этой администрацией в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке", - добавил госсекретарь США.
Накануне Д.Трамп заявил, что США разгромили силы группировки ИГ в Сирии. Позднее Белый дом обнародовал заявление, согласно которому США начали вывод войск из Сирии.
"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России.
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