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Дальнее зарубежье 21.12.2018 09:48

Трамп консультировался с рядом чиновников перед принятием решения о выводе войск из Сирии - Помпео

Решение о выводе войск из Сирии было согласовано президентом с высокопоставленными должностными лицами, сообщил госсекретарь США Майк Помпео в интервью радио WTNT.

"Это было решение, которое было принято с большим количеством консультаций между всеми высокопоставленными должностными лицами, включая меня, с президентом. Так что да, у меня было больше, чем просто предупреждение", - сказал М.Помпео.

Он напомнил, что основной причиной военного присутствия США в Сирии было "уничтожение халифата ИГИЛ" (ИГ, запрещена в РФ).

"Соединенные Штаты Америки намерены продолжать эту антитеррористическую кампанию, продолжать борьбу с ИГИЛ, идет ли она в Сирии или в других местах. Решение вывести людей из Сирии не умаляет огромных успехов, достигнутых этой администрацией в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке", - добавил госсекретарь США.

Накануне Д.Трамп заявил, что США разгромили силы группировки ИГ в Сирии. Позднее Белый дом обнародовал заявление, согласно которому США начали вывод войск из Сирии.

"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России.

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Тэги: США, СИРИЯ, ПОМПЕО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]