Сенаторы США негативно отреагировали на известие об уходе Мэттиса с поста министра обороны

Сенатор Марко Рубио предупредил, что заявление министра обороны Джеймса Мэттиса об отставке предполагает, что Белый дом движется по внешнеполитическому пути, который может иметь "серьезные" последствия.

"Просто прочитайте заявление генерала Мэттиса об отставке. Становится совершенно ясно, что мы движемся к серии серьезных ошибок в политике, которые поставят под угрозу нашу нацию, повредят наши альянсы и расширят возможности наших противников", - написал М.Рубио в своем Twitter после объявления об уходе Дж.Мэттиса с поста.

Он выразил надежду, что те, кто "поддерживал инициативы этой администрации" в течение последних двух лет смогут убедить президента Дональда Трампа выбрать другое направление.

"Но мы должны выполнять и конституционную обязанность по надзору за политикой исполнительной власти", - добавил он.

В свою очередь, заместитель председателя комитета Сената по разведке демократ Марк Уорнер написал в своем Twitter: "Это страшно. Секретарь Мэттис был островом стабильности среди хаоса администрации Трампа".

"Как мы убедились в результате бессистемного подхода президента к Сирии, наша национальная оборона слишком важна, чтобы подчиняться непредсказуемым капризам президента", - отметил он.