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Дальнее зарубежье 21.12.2018 09:36

Карлосу Гону предъявлены новые обвинения

Японские прокуроры предъявили бывшему председателю совета директоров Nissan Motor Co. Карлосу Гону новые обвинения, что снижает шансы на его скорое освобождение под залог, пишет Financial Times.

Как сообщила в пятницу Токийская прокуратура, Гона подозревают в том, что он подписал в октябре 2008 года контракт, который мог временно перенести убытки от торговых операций, проводившихся в интересах Гона, на баланс Nissan. Сумма возможных убытков оценивается в $16,5 млн.

В дальнейшем контракт был переведен на имя Гона, однако подразделение Nissan заплатило $14,7 млн на счета, откуда деньги могли пойти на компенсацию этих же потерь.

Подозреваемый, согласно японским законам, может находиться под арестом в течение двух дней без права на освобождение под залог, затем этот срок может быть продлен.

На этой неделе Токийский суд отклонил просьбу прокуратуры о продлении срока ареста К.Гона без возможности освобождения под залог по предыдущим обвинениям. Это делало возможным освобождение Гона в самое ближайшее время.

10 декабря прокуратура Токио предъявила обвинение К.Гону в занижении в общей сложности на $44 млн суммы вознаграждения в ее финансовой отчетности за пять лет. Кроме того, прокуратура подозревает, что за три года, завершившихся в марте 2018 года, К.Гон утаил еще часть вознаграждения, полученного от Nissan, на сумму порядка $38 млн.

К.Гон, а также бывший директор Nissan Грег Келли были арестованы 19 ноября.

64-летний Карлос Гон, родившийся в Бразилии в ливанской семье, является одним из самых известных топ-менеджеров мирового автомобилестроения. Два десятилетия назад он спас Nissan от краха за счет резкого сокращения расходов и других изменений. К.Гон был одним из архитекторов альянса между Renault, Nissan и Mitsubishi, а также активно выступал за расширение партнерства с другими автопроизводителями, включая "АвтоВАЗ", германский Daimler и китайский Dongfeng.

Руководящие посты в Renault К.Гон занимал с конца 1996 года. В 1999 году, когда Renault и Nissan стали стратегическими партнерами, он был переведен в японскую компанию на должность директора по производству, а годом позже стал ее президентом и гендиректором. С 2005 года параллельно совмещает должности президента и гендиректора Renault, а с 2009 года также возглавляет ее совет директоров. В декабре 2016 года был избран председателем совета директоров Mitsubishi.

В апреле 2017 года К.Гон передал полномочия CEO Nissan Хирото Саикаве, но остался во главе совета директоров.

В 2013-2016 годах К.Гон возглавлял совет директоров "АвтоВАЗа".

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Тэги: ЯПОНИЯ, NISSAN, ГОН


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