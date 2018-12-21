Помпео завил, что Трамп хотел бы сотрудничать с Россией, но она - ненадежный партнер

Нынешняя американская администрация считает, что США могли бы в своих интересах сотрудничать с Россией по некоторым проблемам, однако Москва показала себя как ненадежный партнер, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Президент Трамп прекрасно понимает, что она (Россия - ИФ) ядерная держава, и мы могли бы найти области для того, чтобы в определенной степени сотрудничать и работать вместе. Это на пользу Америке. Но они (русские - ИФ) показали, что не являются надежными партнерами практически на всех фронтах", - сказал дипломат в интервью канзасской радиостанции KFRM.

В качестве подтверждения он сказал: "То, что они делают с Украиной, их действия против наших выборов - все это создает риски для американского народа".

М.Помпео добавил: "Президент Трамп ведет себя в общении с русскими очень жестко, демонстрируя, что такое их поведение просто неприемлемо, и мы делаем все возможное, чтобы сдерживать их".