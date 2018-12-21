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СНГ 21.12.2018 09:37

Помпео завил, что Трамп хотел бы сотрудничать с Россией, но она - ненадежный партнер

Нынешняя американская администрация считает, что США могли бы в своих интересах сотрудничать с Россией по некоторым проблемам, однако Москва показала себя как ненадежный партнер, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Президент Трамп прекрасно понимает, что она (Россия - ИФ) ядерная держава, и мы могли бы найти области для того, чтобы в определенной степени сотрудничать и работать вместе. Это на пользу Америке. Но они (русские - ИФ) показали, что не являются надежными партнерами практически на всех фронтах", - сказал дипломат в интервью канзасской радиостанции KFRM.

В качестве подтверждения он сказал: "То, что они делают с Украиной, их действия против наших выборов - все это создает риски для американского народа".

М.Помпео добавил: "Президент Трамп ведет себя в общении с русскими очень жестко, демонстрируя, что такое их поведение просто неприемлемо, и мы делаем все возможное, чтобы сдерживать их".

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Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]