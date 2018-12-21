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Дальнее зарубежье 21.12.2018 11:01

США закроют военную базу в районе Эт-Танфа в Сирии

США в рамках объявленного президентом Дональдом Трампом вывода войск из Сирии намерены закрыть базу спецназа Эт-Танфа, сообщил интернет-ресурс BuzzFeedNews.

Как сказал ему командующий группировкой "Магавир аль-Таура" полковник Муханнада аль-Тала, американские военные покинут базу в районе Эт-Танфа недалеко от границы Сирии с Иорданией.

США активно сотрудничали с "Магавир аль-Таура", осуществляя на базе подготовку боевиков группировки.

Россия неоднократно возражала против присутствия США в Эт-Танфе. Ранее в этом месяце представитель МИД России Игорь Цариков заявил, что в министерстве иностранных дел РФ озабочены деятельностью в Сирии США и их союзников.

"Усиливается озабоченность, связанная с сомнительной деятельностью в Сирии США и их союзников. Незаконная оккупация 55-километровой зоны вокруг базы в Эт-Танфе до сих пор является основным источником дестабилизации обстановки в этой части Сирии", - сказал он на заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев на территорию Сирии.

Накануне Д.Трамп заявил, что США разгромили силы группировки ИГ в Сирии. Позднее Белый дом обнародовал заявление, согласно которому США начали вывод войск из Сирии.

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Тэги: США, СИРИЯ, БАЗА, ЗАКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]