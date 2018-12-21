США закроют военную базу в районе Эт-Танфа в Сирии

США в рамках объявленного президентом Дональдом Трампом вывода войск из Сирии намерены закрыть базу спецназа Эт-Танфа, сообщил интернет-ресурс BuzzFeedNews.
Как сказал ему командующий группировкой "Магавир аль-Таура" полковник Муханнада аль-Тала, американские военные покинут базу в районе Эт-Танфа недалеко от границы Сирии с Иорданией.
США активно сотрудничали с "Магавир аль-Таура", осуществляя на базе подготовку боевиков группировки.
Россия неоднократно возражала против присутствия США в Эт-Танфе. Ранее в этом месяце представитель МИД России Игорь Цариков заявил, что в министерстве иностранных дел РФ озабочены деятельностью в Сирии США и их союзников.
"Усиливается озабоченность, связанная с сомнительной деятельностью в Сирии США и их союзников. Незаконная оккупация 55-километровой зоны вокруг базы в Эт-Танфе до сих пор является основным источником дестабилизации обстановки в этой части Сирии", - сказал он на заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев на территорию Сирии.
Накануне Д.Трамп заявил, что США разгромили силы группировки ИГ в Сирии. Позднее Белый дом обнародовал заявление, согласно которому США начали вывод войск из Сирии.
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