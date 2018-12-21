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Регион 21.12.2018 09:43

Сотрудники Минкультуры и министерства диаспоры Армении объявили забастовку в знак протеста против оптимизации

Сотрудники министерств культуры и диаспоры Армении проводят забастовку, протестуя против намерения правительства Армении оптимизировать эти ведомства и включить их в состав других министерств, сообщает в пятницу корреспондент "Интерфакса".

Ранее руководитель аппарата премьер-министра Армении Эдуард Агаджанян заявил, что число министерств в республике с 17 должно быть сокращено до 11 или 12.

По сообщению местных СМИ, в результате предварительных обсуждений принято решение переименовать министерство территориального управления и развития в министерство территориального управления и инфраструктур.

От министерства транспорта, связи и информационных технологий будет отделена сфера транспорта и включена в министерство территориального управления и инфраструктур.

Министерство сельского хозяйства также будет расформировано и присоединено к министерству территориального управления и инфраструктур.

Министерства здравоохранения и труда и по социальным вопросам будут объединены.

К министерству образования и науки будут присоединены министерства культуры, спорта и по вопросам молодежи. Министерство диаспоры будет закрыто, отмечается в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АРМЕНИЯ, МИНИСТЕРСТВО, КУЛЬТУРА, ПРОТЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]