Сотрудники Минкультуры и министерства диаспоры Армении объявили забастовку в знак протеста против оптимизации

Сотрудники министерств культуры и диаспоры Армении проводят забастовку, протестуя против намерения правительства Армении оптимизировать эти ведомства и включить их в состав других министерств, сообщает в пятницу корреспондент "Интерфакса".
Ранее руководитель аппарата премьер-министра Армении Эдуард Агаджанян заявил, что число министерств в республике с 17 должно быть сокращено до 11 или 12.
По сообщению местных СМИ, в результате предварительных обсуждений принято решение переименовать министерство территориального управления и развития в министерство территориального управления и инфраструктур.
От министерства транспорта, связи и информационных технологий будет отделена сфера транспорта и включена в министерство территориального управления и инфраструктур.
Министерство сельского хозяйства также будет расформировано и присоединено к министерству территориального управления и инфраструктур.
Министерства здравоохранения и труда и по социальным вопросам будут объединены.
К министерству образования и науки будут присоединены министерства культуры, спорта и по вопросам молодежи. Министерство диаспоры будет закрыто, отмечается в сообщении.
Президент Алиев открыл новое административное здание Бинагадинского районного суда
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 25 нарушений - Минобороны Азербайджана
Азербайджан и Индия подпишут соглашение о взаимной защите инвестиций
Производство энергетических напитков в Азербайджане с 2019г будет облагаться акцизным налогом
Азербайджан начнет с 2019г взиматься акцизный налог на импорт автобусов
В Азербайджане будет создано Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями
В Азербайджане создан Центр управления заповедниками ГТА
Международный альянс «Азербайджан-Украина» учредил медаль в честь Национального героя Азербайджана
ИВ Биласуварского района направит около 3 млн манатов на строительство жилого дома
Азерсу получит 23 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Габалы
Япония выделит около $90 тыс. на строительство системы водоснабжения на юге Азербайджана
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
В Баку состоялись литературные чтения, посвященные русскому поэту Валерию Брюсову
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»