Компания Bakcell начала сотрудничество с INNOLAND

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell подписала договор о сотрудничестве с центром инкубации и акселерации INNOLAND Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики.
На официальной церемонии подписания, которая состоялась 20 декабря в центре инкубации и акселерации INNOLAND, главный исполнительный директор Bakcell Николаи Беккерс отметил, что применение инноваций и оказание поддержки стартапам, является одним из стратегических приоритетов компании: «Известно, что Bakcell стала одной из первых компаний в стране, кто начал поддерживать различные проекты, связанные с развитием стартапов. Наш инкубационный центр AppLab является одним из немногих центров, где собраны одни из самых интересных проектов. Я уверен, что сотрудничество с недавно открывшимся центром INNOLAND внесет существенный вклад в развитие всей стартап-экосистемы страны, и станет одним из самых успешных начинаний в сфере инноваций».
Директор «Инновационного центра» Таги Таги-Заде рассказал о важности этого сотрудничества, являющимся официальной совместной инициативой представителей государственного и частного секторов.
Было отмечено, что основной целью этого партнерства является поддержка предпринимательских экосистем для технологических стартапов в нашей стране и реализация сотрудничества на высоком уровне, которое удовлетворяет потребности начинающих предпринимателей в сфере технологий. Сотрудничество между сторонами будет иметь большое значение с точки зрения формирования культуры стартапов в Азербайджане, развития духа инновационного предпринимательства и стартап-экосистем, поддержки существующих инициатив, создания условий для применения инноваций в текущих экономических процессах страны, формирования мотивирующего фактора для разработки и создания различных открытий и других инноваций.
Отметим, что INNOLAND является центром инкубации, акселерации и исследований, созданным для развития частного сектора в Азербайджане, а также за его пределами, поощрения инноваций и расширения стартап-движения. INNOLAND состоит из центра коворкинга, инкубации, акселерации и Учебно-образовательного центра ИТ.
Программа AppLab компании Bakcell отныне будет функционировать в качестве центра акселерации, чтобы продолжать оказание поддержки стартапам в еще более широком формате. С 2014 года, местные стартапы и разработчики, занимающиеся созданием программного обеспечения и оборудования, получают поддержку от Bakcell для осуществления своих идей и проектов.
Будучи признанным лидером в сфере инноваций, Bakcell всегда поддерживает местные стартапы, а также проекты в сфере образования, науки и технологии.
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О компании Bakcell
Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильной связи и мобильного интернета четвертого (4G) поколения.
Услуги 4G от Bakcell уже доступны в более 40 регионах страны, включая Баку и Апшеронский полуостров.
Благодаря более чем 7000 базовых станций, сеть Bakcell охватывает 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане. В 2018 году компания Bakcell была признана «Самой Скоростной Мобильной Сетью» в стране. Данная награда, присуждаемая всемирно-известной компанией Ookla, является признанием приверженности Bakcell предоставлению самого высокоскоростного интернета пользователям по всему Азербайджану.
Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).
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