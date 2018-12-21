Минналогов получило полномочия на изготовление и продажу акцизных марок

Министерство налогов Азербайджана получило полномочия на изготовление, учет и продажу акцизных марок.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в Положение о министерстве налогов.

Согласно этим изменениям, в функции Минналогов теперь входит изготовление акцизных марок, их продажа и ведение учета, а также обеспечение акцизными марками экспортеров и импортеров.

Ранее эти функции осуществляло министерство финансов.

А.Азизов